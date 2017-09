Parma-Salernitana senza alcol. E cambiano viabilità e raccolta rifiuti

In occasione della partita Parma-Salernitana che si disputerà stasera alle 20.30 al Tardini, il sindaco Pizzarotti ha firmato l’ordinanza che vieta la vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e super alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi, in contenitori di qualunque specie e materiale e la vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine di alluminio, nelle tre ore precedenti e nell’ora successiva la fine dell’incontro di calcio (pertanto dalle ore 17.30 alle ore 23.15).

L’ordinanza "è stata emessa su richiesta della Questura di Parma per salvaguardare esigenze di ordine e sicurezza pubblica e stabilisce i seguenti divieti:

divieto assoluto di vendita e somministrazione (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente ai pasti) di bevande alcooliche e superalcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via Zarotto, via Montebello, v.le Rustici, v.le Basetti, v.le Toscanini, v.le Mariotti, v.le Toschi, v.le Bottego, via Europa, via Villa Sant’Angelo, via Falcone, via Alessandria, via Trento, via Palermo, via Doberdò, via Don Camesasca, via Toscana, via Mantova (fino a via Zarotto);

divieto assoluto, all’interno del perimetro sopra indicato, di vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;

divieto assoluto di consumo di bevande alcooliche e superalcoliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, nelle vie di adduzione ai tornelli d’ingresso dell’impianto sportivo: p.za Risorgimento, v.le Partigiani D’Italia, via Puccini, str. Torelli, via Pezzani, via Scarlatti.

L’inottemperanza all’Ordinanza è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro e la vigilanza è affidata alla Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia".

MODIFICHE ALLA VIABILITA'

Dalle 14.30 alle 24 sarà vietata la sosta nelle vie circostanti. Inoltre, dalle 18.30 fino a cessate esigenze non si potrà circolare nelle vie e nei viali circostanti. Sono esclusi i residenti che esibiscono un documento d’identità.

SPOSTAMENTO DELLA RACCOLTA RIFIUTI

La partita Parma-Salernitana, in programma allo stadio Tardini determinerà alcune variazioni nella esposizione dei contenitori dei rifiuti e nelle operazioni di raccolta per motivi di ordine pubblico.

L'esposizione dei rifiuti dovrà avvenire solo alla mattina di Sabato 30 Settembre entro le ore 9.

Le strade interessate al provvedimento sono le seguenti:

Via BANDINI PRIMO

Via BELLINI VINCENZO

Via BOLZONI GIOVANNI

Via BOTTESINI GIOVANNI

Viale CAMPANINI ITALO E CLEOFONTE

Via CURIEL EUGENIO

Via DACCI GIUSTO

Via DE GIOVANNI NICOLA

Via DONIZETTI GAETANO

Via FERRARINI GIULIO CESARE

Via FURLOTTI AMATO

Via MANARA PROSPERO

Via MASSARI STEFANO

Via MONTAGNANA

Via MONTE BARDONE

Via MONTE CAIO

Via MONTE PENNA

Via PAGANINI NICCOLO'

Viale PARTIGIANI D'ITALIA

Viale PELACANI BIAGIO

Via PEZZANI RENZO

Via PUCCINI GIACOMO

Piazzale ROLLA ALESSANDRO

Viale ROSSI PIER MARIA

Via SCARLATTI ALESSANDRO

Viale SETTE FRATELLI CERVI

Viale S.MICHELE

Strada TORELLI POMPONIO

Via USIGLIO EMILIO

Viale VIOTTI ANTEO ED ERASMO

Via MELEGARI FRANCESCO

Via DA PALESTRINA GIOVANNI PIERLUIGI

In queste strade, i rifiuti NON dovranno essere esposti il venerdì, anche se è previsto dal calendario. Per ogni informazione è possibile contattare il Numero Verde 800 - 212607

Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione.