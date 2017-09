Incendio in via Marchesi: palazzina evacuata

Incendio in una palazzina Acer attorno alle 19,30 in via Marchesi. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, oltre all'autoscala. Sul posto anche il personale del 118. Nessuno comunque è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e hanno evacuato gli inquilini a titolo precauzionale.