Incidente intorno alle 9.30 nel quartiere Spip, all'incrocio tra via Natta e strada Ugozzolo. A scontrarsi - per cause ancora in via d'accertamento da parte della polizia municipale - sono stati una moto e un tir. Il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto e ha riportato ferite di media gravità. Per consentire i soccorsi, i rilievi e il successivo spostamento dei mezzi, la pattuglia dei vigili urbani sta deviando il traffico su altre strade.