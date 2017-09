Da lunedì 2 ottobre attivo il nuovo autovelox a Corcagnano

Entrerà in funzione lunedì 2 ottobre un nuovo autovelox a Corcagnano, sulla strada provinciale Massese 665R, all’altezza del civico 520/522, l'apparecchio - autorizzato dal Prefetto per motivi di sicurezza – è già stato installato. Si tratta di uno strumento volto a garantire prima di tutto la sicurezza in quel tratto di strada, come ha sottolineato l'assessore alla sicurezza Cristiano Casa.

“La sicurezza stradale deve essere una priorità assoluta di ogni amministratore responsabile. Diverse sono le azioni messe in campo dalla nostra Amministrazione in questi anni e continueremo in questa fondamentale direzione. L’autovelox di Corcagnano è una risposta importante a questa esigenza di sicurezza espressa anche dagli abitanti della frazione che hanno segnalato numerosi episodi di automobilisti irrispettosi dei limiti di velocità. Il punto in cui è stato posizionato l’autovelox è un tratto di strada in cui sono avvenuti diversi incidenti e che quindi presenta alti livelli di rischio soprattutto se percorso ad alta velocità. Si tratta di una apparecchiatura innovativa che consentirà di alleggerire il lavoro degli agenti della polizia municipale che potrà così dedicarsi anche ad altre attività sulla città. ”

L'autovelox è stato posizionato in questi giorni in strada Langhirano, all’altezza del civico 520/522 (nei pressi dell’abito di Corcagnano), su iniziativa del Comune di Parma, a seguito di numerose segnalazioni pervenute dai residenti. Si tratta di una nuova postazione fissa di controllo remoto della velocità di ultima generazione che opera con sistemi ad infrarossi per il riconoscimento delle targhe, anche in assenza di illuminazione, trasmettendo in tempo reale i dati al centro di controllo di Via del Taglio.

L'apparecchio è stato posizionato in un tratto di strada autorizzato dal Prefetto di Parma, a seguito del riconoscimento, da parte dell’osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale, della pericolosità dello stesso, teatro di numerosi incidenti gravi. Quel tratto della S.P. 655R è assoggettato al limite di velocità di 90 km/h.

L'autovelox, a seguito degli adeguamenti richiesti per i centri di controllo dal decreto Minniti, sarà da oggi oggetto di un breve periodo di test tecnico, (quindi in modalità provvisoria), finalizzato alla verifica della funzionalità, prima dell'avvio definitivo, previsto per 02/10/2017, che darà luogo alle sanzioni di legge a carico dei trasgressori.