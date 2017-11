Inaugurato il primo campo della Rugby Parma, intitolato a Giuseppe Banchini

Alla presenza del sindaco del Comune di Parma Federico Pizzarotti, del vicesindaco con delega allo Sport Marco Bosi, dell’assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche Michele Alinovi è stato ufficialmente inaugurato il primo campo della Rugby Parma oggetto nei mesi scorsi di importanti lavori di ampliamento.

Il presidente della Rugby Parma Bernardo Borri ha aperto la cerimonia: “L’inaugurazione del primo campo coincide volutamente con la XIV edizione del Torneo Ortolina, il nostro torneo dedicato ai giovanissimi minirugbisti dall’under 6 all’under 12 della Rugby Parma. Oggi ospitiamo ben 750 bambini di società che arrivano da tutto il nord Italia accompagnati da tantissime famiglie per una grande festa proprio come vuole lo spirito del rugby”.

“Lo sport e la scuola sono due pilastri della nostra società, investire in questi due ambiti permette ai nostri ragazzi di crescere in una società diversa e migliore. Quest’anno sono stati molti gli interventi realizzati e continueremo. La presenza oggi di tanti piccoli sportivi, di famiglie, di giovani allenatori ci conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta. Ringrazio la Rugby Parma per il costante impegno ed entusiasmo” ha salutato il Sindaco.

Il campo della Rugby Parma è stato dedicato a Giuseppe Banchini, stimato medico, giocatore, storico e presidente del club gialloblù dal 1951 al 1969. In suo ricordo e per onorarne la memoria, a fine giornata la miglior società del XIV Torneo Ortolina verrà premiata con il “Trofeo Giuseppe Banchini”.