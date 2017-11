Incidente ieri sera in via Langhirano, alle 22,45 in località Fontanini. Per cause da chiarire, un'auto è finita contro un muro. Il personale del 118 ha portato una persona al Maggiore con ferite di media gravità.

Alle 8,30 la polizia municipale ha reso noto via Twitter di aver rilevato tre incidenti in città (non si hanno notizie di feriti):

@PM_Parma impegnata in tre rilievi di incidenti stradali! Viale Tanara, Strada Farnese, e Via Sidoli: possibili problemi alla #viabiliPR, #noicisiamo