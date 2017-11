Incidente intorno alle 8 questa mattina nella tangenziale nord, direzione Piacenza, all'altezza dell'uscita di Baganzola. Ben sei le auto coinvolte in una carambola la cui dinamica è al vaglio della Polizia stradale, intervenuta per i rilievi. Per fortuna nessun ferito grave, tanto che non è stata richiesto l'intervento del 118. L'intervento dei mezzi di soccorso per rimuovere le auto ha però creato rallentamenti nella zona, complice l'ora di punta.