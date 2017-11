Nasconde formaggio nello zaino all'Esselunga: preso

Aveva nascosto nello zaino alcune "punte" di formaggio ed era passato al varco libero fra le casse senza pagare. Una manovra che non è passata inosservata agli addetti alla sicurezza dell'Esselunga di via Emilia Est, usciti per inseguirlo. Il ladro probabilmente ce l'avrebbe fatta a seminarli se non fosse passata di lì una pattuglia della Polizia Municipale che, notata la scena, è entrata in azione. Gli agenti lo hanno bloccato, dopo un breve e burrascoso inseguimento a piedi, e lo hanno condotto al comando, per gli accertamenti. Si tratta di un ventisettenne di origini straniere, regolare ma con vari precedenti per furto. Anche stavolta è stato denunciato.