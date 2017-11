Tre albanesi, due fratelli e il figlio di uno di questi, sono stati arrestati dai carabinieri di Parma per tentato furto in un’azienda di San Polo di Torrile. È stato il custode di una ditta vicina a dare l’allarme e a fornire ai carabinieri dei dettagli importanti per fermare il trio che i militari hanno intercettato in strada Baganzola. A bordo dell’auto i tre avevano diversi arnesi da scasso.