Spunta una "casetta" in via Cortopasso

Via libera della Giunta al progetto definitivo per manutenzione straordinaria di un'area pavimentata in via Cortopasso, zona via Benedetta, nell'ambito degli interventi finanziati per dare seguito alle proposte presentate in occasione del Bilancio Partecipativo del Comune: stanziati 55 mila euro.

I lavori sono stati previsti in quanto l’area pavimentata di via Cortopasso, è usurata dagli agenti atmosferici che hanno compromesso la pavimentazione di autobloccanti in cemento. Previsto anche il posizionamento di una casetta in legno prefabbricata e per questo sono stati previsti anche i collegamenti con luce e acqua. Nell'area verde prospiciente via Cortopasso sarà realizzata una piccola struttura in muratura per ospitare i contatori delle utenze della nuova struttura prefabbricata.

I lavori prevedono la rimozione e sostituzione completa della pavimentazione in autobloccanti esistente e dei cordoli di cemento, l' esecuzione degli scavi di sbancamento e la posa di tutte le tubazioni relative ai nuovi impianti, la realizzazione delle fondazioni in cemento per la piccola struttura che ospiterà i contatori e della casetta in legno prefabbricata.