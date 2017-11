San Leonardo, la mappa dei pusher

L'associazione "Manifesto per San Leonardo" ha inviato al Comune una "mappa" dei pusher nella zona San Leonardo, sollecitando l'installazione di telecamere di sorveglianza, "come promesso dall'assessore Casa, entro il 31/12/2017". L'associazione elenca i punti da tenere sotto controllo: incrocio Via San Leonardo - Via De Ambris, Via Venezia - piazzale di fronte al Conad, Incrocio Via Venezia – Via Cuneo, Incrocio Via Trento – Via Brennero, Incrocio Via San Leonardo - Via Prampolini (Interspar). L'associazione sollecita anche l’installazione di telecamere private, un presidio 24 ore su 24 di polizia municipale "con permanenza nei luoghi più critici in Via Trento, Via San Leonardo, Via Venezia ed un utilizzo sistematico dei narcotest", maggiori interventi da parte delle Forze dell’Ordine, anche con l’impiego di cani antidroga, ed eventualmente l'uso dell'esercito.