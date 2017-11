A bordo un "arsenale" di strumenti da scasso

I carabinieri della Stazione di Medesano hanno denunciato un italiano di 34 anni, originario di Catania ma da anni residente a Parma, per possesso di oggetti per lo scasso. L’indagato è stato sorpreso a bordo della sua auto in paese, ad un’ora tarda e in un punto appartato di un parcheggio. I militari, insospettiti, hanno perquisito l'auto dalla quale sono spuntati cacciaviti, martelli e anche una mazza da baseball, oltre a un grammo di eroina e sette grammi di hashish. L’uomo è stato denunciato e tutto il materiale è stato sequestrato. A suo carico è stata proposta inoltre la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Medesano mentre l’auto, risultata sprovvista della copertura assicurativa, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.