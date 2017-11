Il sindaco: "La spesa per Fedez non è esagerata"

"La spesa per il Capodanno non e' esagerata e sarà probabilmente anche minore di 250mila euro" Lo ha detto il sindaco Pizzarotti replicando alle critiche mosse da Jacopozzi (Pd) al costo per far venire Fedez nella notte di San Silvestro. "Vogliamo fare un evento che possa avere un ritorno per la città in termini di presenze e di immagine. Si stimano almeno 10mila persone in arrivo e lo scorso anno gli alberghi sono stati riempiti al 95%. Le critiche sono strumentali e se non avessimo fatto nulla saremmo stati criticati per non aver fatto nulla. E in ogni caso non ci saranno riduzioni di spesa di nessun tipo per questo stanziamento". Il sindaco ha poi detto che la location (si parla di Cittadella ndr) "sarà decisa dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica visti i problemi derivanti dalle nuove normative antiterrorismo e post piazza San Carlo".

Multe:meno introiti per due milioni di euro

Nell'ultima variazione di bilancio dell'anno il Comune ha diminuito di 2 milioni di euro la previsione di entrate da multe. "E' un dato per noi positivo - ha detto l'assessore Ferretti - perché deriva soprattutto da una forte diminuzione delle infrazioni nelle corsie preferenziali e negli autovelox e dunque significa che i parmigiani sono diventati più disciplinati alla guida".

Slitta l'approvazione del bilancio preventivo

Un annuncio a sorpresa e' arrivato dall'assessore Ferretti: a differenza da quanto avvenuto negli ultimi 2 anni il Comune non approverà a dicembre il bilancio preventivo del 2018. L'approvazione e' stata posticipata per motivi tecnici e anche il governo ha concesso una proroga sino a fine febbraio Per Ferretti non ci saranno ripercussioni sull'attività del Comune.

Sì alla Spa tra Fiere di Parma e Fiere di Verona

Il consiglio ha detto si con voto "allargato" anche alle minoranze di centro sinistra e l'astensione della sola Lega Nord alla nuova Spa al 50% tra le Fiere di Parma e Verona finalizzata all'organizzazione di nuove rassegne e a una sinergia tra il settore alimentare e quelli vinicoli in cui le due Fiere sono leader."

Sarà sistemata l'illuminazione negli svincoli della tangenziale e del ponte De Gasperi

A inizio 2018 partirà un piano straordinario di sistemazione delle tante luci spente agli svincoli della tangenziale e al ponte De Gasperi. Entro il 2019 poi Buona parte dell'illuminazione pubblica di Parma sarà fatta di luci a led come prevede il contatto pluriennale di gestione fatto dal Comune con una società che è diventato pienamente operativo in questi giorni dopo essere partito nel marzo scorso. Lo ha detto l'assessore Alinovi rispondendo a un'interrogazione di Campari (Lega Nord) che lamentava le molte luci spente in città e la scarsa attenzione data alle segnalazioni dei cittadini.

Arrivano 4 consiglieri delegati

Dopo l'aumento degli assessori e la nomina dei delegati, arrivano anche 4 consiglieri incaricati all'interno dei consiglieri comunali da parte della Giunta per approfondimenti su tematiche specifiche. La delibera ha visto uno scontro acceso tra il sindaco Pizzarotti il Pd e la Lega su questioni procedurali ma è poi passata con il voto favorevole di Effetto Parma e quelli, decisivi per superare il quorum dei 2/3 di 22 voti di Pezzuto(Pu), Roberti (misto) e Eramo (Pp)