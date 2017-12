Tratta di baby calciatori dalla Costa d'Avorio, perquisizione e tre arresti a Parma

Baby calciatori della Costa d’Avorio fatti entrare clandestinamente in Italia: è l’accusa nei confronti di un italiano e due ivoriani arrestati questa mattina dalla polizia al termine di un’indagine condotta dalla squadra mobile di Parma e dal Servizio centrale operativo. Perquisizioni sono in corso a Parma e Milano. Le indagini sono partite in seguito ad una segnalazione pervenuta dal servizio per la Cooperazione internazionale di polizia riguardante proprio il presunto traffico di piccoli calciatori.

Gli arrestati

Gli arrestati sono Giovanni Damiano Drago, procuratore calcistico di 32 anni, "mente" dell'operazione, e gli ivoriani Demoya Gnoukouri e Kone Abdouraman di 43 anni. L'accusa è di falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ci sono anche 5 denunciati, tutti ivoriani, che si prestavano a fornire la falsa parentela.



L'operazione

I calciatori venivano fatti arrivare in Italia con una documentazione falsa con rapporti di parentela con ivoriano già residenti in Italia. In questo modo ottenevano il permesso di soggiorno per ricongiungimento famigliare. Tra questi calciatori c'è Assane Gnoukouri, 11 presenze nell'Inter tra il 2014 e il 2017 poi all'Udinese; il giocatore è fermo per problemi cardiaci. Età 21 anni.