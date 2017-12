Grave incidente frontale sulla via Emilia ieri sera, attorno alle 19, all'altezza di Fraore. Due auto - una Fiat 500 e un'Audi - si sono scontrate. Due persone sono rimaste ferite: una è stato estratto a fatica dalle lamiere ed è stato trasportata al Pronto Soccorso del Maggiore in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. La seconda persona, invece, ha ferite di media gravità. Il traffico sulla via Emilia è andato in tilt in seguito all'incidente.