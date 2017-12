Il finto padre dei giovani calciatori: "Ecco come arrivavano in Italia"

Dentro (e anche fuori) i confini del mondo del calcio molti avevano sospetti. Dubbi su quel giro di ragazzini visti correre sui campetti delle scuole calcio africane e poi portati in Europa per far guadagnare procuratori senza troppi scrupoli (Leggi). A Parma, il vaso di Pandora è stato scoperchiato l'altro giorno, con gli arresti del procuratore Giovanni Damiano Drago e dei due complici ivoriani Gnoukouri Yves Demoya Gnoukouri e Kone Abdouraman per falso e immigrazione clandestina, dopo un'inchiesta portata avanti dalla polizia e coordinata dal pm Lucia Russo. Ma come si riusciva a far arrivare in Italia quelle giovani promesse violando leggi e normative federali? Prima di tutto bisognava trovare i genitori «giusti», personaggi che si prestassero a dare il loro nome ai ragazzini e a farlo trascrivere sui documenti. Fino a qualche anno fa, inoltre, tutto era molto più semplice, perché non veniva richiesto alcun esame del Dna. E' lo stesso Gnoukouri Yves Demoya Gnoukouri, finto padre di Assane Demoya, centrocampista dell'Inter (ora fermo per problemi cardiaci), e di Zate Wilfried Demoya, giocatore delle giovanili sempre della società nerazzurra, a spiegare come fosse riuscito a far trasferire i due ragazzini in Italia. «... io so che ho fatto un'adozione campagnola (all'acqua di rose, ndr) e ho portato i bambini qui - dice al telefono nel settembre 2016 a un manager sportivo camerunense -. Importa poco quello che accadrà, non mi hanno chiesto il Dna per portare i bambini qui, all'epoca non chiedevano il Dna, chiedevano la copia integrale dello stato di nascita. Ho la spedizione dei cambiamenti di nome che ho tradotto e ho portato i bambini...». Leggi l'articolo completo di Georgia Azzali sulla Gazzetta di Parma in edicola