Pizzarotti: "La politica ideale è quella dei sindaci"

«C'è una politica che litiga, discute e non arriva mai al dunque. Lo vediamo tutti i giorni. Poi c'è una politica che fa, arriva a risultati concreti e migliora la qualità di vita degli italiani. E’ la politica dei sindaci. Oggi, in Italia, si ha bisogno di questa politica ideale: pragmatica, vera, concreta». Lo scrive su Facebook il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, che oggi ha partecipato a Roma alla convention di fondazione di Italia in Comune.

«Ci stiamo inventando - aggiunge Pizzarotti - qualcosa di nuovo? No, stiamo dicendo agli italiani che il motore del Paese è la politica che vive e prospera nelle città. Dunque se il Paese rallenta non siamo noi a doverci fermare, ma è il Paese a doversi mettere al passo. Oggi può essere un punto di partenza, e ho sentito la necessità di esserci. Siamo sulla buona strada».