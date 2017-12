Il padre picchia la mamma: 11enne chiama la polizia e lo fa arrestare

Il padre picchiava la mamma, com'era accaduto diverse altre volte. Così un 11enne ha chiamato il 113 e la polizia ha arrestato il padre. Così un 44enne italiano, P.F., è stato arrestato dagli agenti delle Volanti ieri alle 19,10 per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei due figli di 11 e 15 anni.

All'una del pomeriggio era stato il figlio più piccolo a chiamare il 113, segnalando che il padre stava picchiando la madre al culmine di una lite, scaturita per futili motivi.

A causa delle percosse, la donna è stata medicata in pronto soccorso e dimessa con una prognosi di 5 giorni. La donna ha sporto denuncia in questura, rivelando maltrattamenti che andavano da tempo sia nei suoi confronti sia verso i figli, già a partire dal 2013. I maltrattamenti precedenti sono documentati da precedenti denunce, che avevano già comportato l’allontanamento dalla casa della famiglia per il 44enne e il divieto di avvicinamento. P.F. è in carcere.