Sorveglianza negli spazi espositivi: bando del Comune per associazioni di volontariato

E' pubblicato sul sito del Comune (http://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/Selezione-di-unassociazione-di-volontariato-per-attivita-guardiania-e-sorveglianza-presso-spazi-espositivi_m1045.aspx) l'avviso pubblico rivolto ad associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale e iscritte nel registro regionale, per la stipula di una convenzione per lo svolgimento di attività di supporto alla guardiania e sorveglianza di sedi museali e spazi espositivi comunali in occasione di mostre.

Il Comune di Parma intende procedere alla stipula di una convenzione per l’esecuzione di un progetto di volontariato civico per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.

I soggetti interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione, come previsto dal bando, al Servizio Patrimonio Artistico e Attività Culturali del Comune di Parma, S.O.Attività Espositive e Progetti di Valorizzazione - Strada Repubblica n.1 – 43121 Parma - entro e non oltre le ore 12 del 10° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, secondo le modalità indicate nel bando stesso.

Per eventuali chiarimenti in ordine alla presentazione delle domande, è possibile contattare Cristina Calidoni – tel. 0521/218406 – e_mail c.calidoni@comune.parma.it