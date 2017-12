Tentò di rubare 15 flaconi di shampoo: ai domiciliari

Tentò di rubare 15 flaconi di shampoo in un negozio di cosmetici di Parma, e per farlo aveva costruito una speciale borsa antitaccheggio con una schermatura in alluminio. Il furto non è riuscito, e il giovane, di Bagnolo in Piano, nel Reggiano, sta scontando 2 anni e 2 mesi. La sentenza è dell'agosto scorso, ma ora il Tribunale di Parma ha concessi i domiciliari. Il 28enne, tolto il periodo già trascorso in carcere, lascerà i domiciliari il 3 ottobre 2018​. Il tentato furto risale al 4 agosto scorso, l'addetto alla sicurezza d el negozio aveva notato i movimenti del giovane e lo aveva fermato all'uscita. Il ragazzo aveva aggredito l'addetto, facendolo cadere a terra, ma era stato bloccato dal responsabile del negozio. L'arrivo dei carabinieri aveva permesso di scoprire lo stratagemma e i 15 flaconi di shampoo nascosti nella borsa.