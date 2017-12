Un albanese di 37 anni, abitante a Parma, e un italiano di 53 anni, residente a Salsomaggiore, sono stati arrestati dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia: entrambi picchiavano le mogli, in alcuni casi anche alla presenza dei figli piccoli. All'albanese, con precedenti per spaccio di droga, è stato anche sequestrato un coltello con il quale aveva minacciato di morte la moglie. L'italiano, di origini napoletane, vive invece in città ed ha problemi di alcolismo.