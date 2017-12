Schianto a Vicofertile: due feriti gravi

Grave incidente ieri sera nei pressi di Vicofertile: un auto, per cause ancora in via d'accertamento, si è schiantata contro un muretto dopo aver sbandato. Le due persone all'interno dell'auto - un uomo e una donna sulla trentina - sono rimaste gravemente ferite. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale Maggiore. La donna è stata ricoverata in Rianimazione. Lo schianto è avvenuto nei pressi di Vicofertile su via Martiri della Liberazione. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco - che hanno estratto i due feriti dall'auto - e la polizia municipale. Altri particolari sulla Gazzetta di Parma.