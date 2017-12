Addio al "Mado", grande tifoso della Nord: uno dei volti parmigiani più conosciuti sul cammino di Santiago

Quello striscione lo ha accompagnato nel cammino più duro. Gli ha dato tanto coraggio. Da giorni nella "sua" Curva Nord era comparso quel lembo di amicizia e speranza: "Mado tieni duro". Marco Amadei, storico tifoso del Parma, volto sorridente e amichevole molto conosciuto in città non ce l'ha fatta: è morto oggi, aveva 51 anni. Il tam-tam sui social testimonia l'affetto degli amici e di chi lo aveva conosciuto. Tanti racconti, sempre una parola d'amicizia per tutti. Il "Mado" era uomo di avventura e di riflessione, di amicizia e profondità: da anni aveva "abbracciato" il cammino di Santiago di Compostela (in primis), di cui era diventato esperto, conoscitore e punto di riferimento per i tanti parmigiani (non solo) che volevano affrontarlo, tra fede e coraggio. La Curva Nord, in pochi giorni, perde un altro dei suoi tifosi storici dopo Gianmaria Piccinini (Guarda).