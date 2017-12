Ruba un cane per mendicare: pochi giorni dopo entra in azione in un distributore

Era stato denunciato solo qualche giorno fa per ricettazione, perché era stato sorpreso da un volontario della “Lega nazionale per la difesa del cane”, mentre in borgo Bruno Longhi mendicava con un cane meticcio al guinzaglio risultato rubato dal “Rifugio Maria Cortese” in strada Martinella. Questa volta l’uomo, per racimolare qualche denaro, ha usato metodi ben più violenti. Infatti, durante la notte scorsa all'una, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Parma, a seguito di una segnalazione giunta al 112, intervenivano nel distributore Esso di viale Fratti. Qui hanno notato un uomo con un giubbotto scuro e con il cappuccio sulla testa che tentava di allontanarsi in direzione viale Tanara con un grosso oggetto in mano. L'uomo è stato fermato.

Il 49enne parmigiano, pochi istanti prima, dopo aver rotto un vetro con un estintore è entrato nel chiosco del distributore, dove ha rubato una stampante. Sul posto anche il proprietario del distributore. Il ladro è stato quindi arrestato e portato nella camera di sicurezza ove attenderà la celebrazione del processo per direttissima.