Telethon a Parma: gli appuntamenti

Anche quest’anno Telethon arriva a Parma con tanti appuntamenti, organizzati insieme a BNL Gruppo Bnp Paribas, con il patrocinio del Comune di Parma e Università di Parma ed il coinvolgimento e sostegno di diversi soggetti del territorio. L’intero ricavato delle varie manifestazioni sarà interamente devoluto alla Fondazione Telethon, ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero dell’Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

L'appuntamento a Parma riguarderà una serie di momenti musicali, istituzionali, sportivi e di intrattenimento finalizzati a raccogliere fondi per la ricerca.

“Siamo sempre orgogliosi – ha esordito l'assessore al Welfare del Comune di Parma Laura Rossi – di sostenere come Amministrazione Comunale questa manifestazione importante per raccogliere fondi ma anche per sensibilizzare le persone nei confronti della tematica delle malattie rare e far sentire il sostegno della comunità ai malati e alle famiglie coinvolte”.

“Questo è il 26° anno – ha spiegato Riccardo Saraceni, direttore agenzie gruppo BNL Parma – di ricerca sulle malattie rare di Telethon, che negli scorsi 25 anni ha portato ad una raccolta complessiva di 280 milioni di euro e che nel 2016, nella sola Parma e provincia, ha visto una somma di 40 mila euro raccolta per combattere malattie genetiche che colpiscono prevalentemente i bambini”.

“E' molto importante – ha aggiunto Lamberto Raschi, responsabile territoriale life banker Bnl-Bnp Paribas – l'opera di sensibilizzazione nei confronti dell'emergenza silenziosa delle malattie rare. La volontà è quella di raggiungere questo scopo attraverso un momento festoso”.

A spiegare nel dettaglio il programma delle iniziative Telethon a Parma è intervenuto Antonio Ferioli, direttore Agenzia BNL.

Il programma prevede diverse iniziative che avranno luogo sabato 16 dicembre, presso la sede della BNL in piazza Garibaldi, a partire dalle 12, quando, simbolicamente, si darà il via alla raccolta con un brindisi tra le autorità istituzionali e i due ricercatori Telethon che stanno svolgendo la loro attività all'Università di Parma e che racconteranno la genesi e gli obiettivi del loro percorso.

Dalle 14.00 alle 18.30 saranno i cori del Liceo G. Marconi di Parma, del Liceo Musicale Attilio Bertolucci e quello dei ragazzi della classe IV del Maria Luigia ad intrattenere il pubblico.

Alle 18.30 la scuola Fight Accademy Parma farà una esibizione e chiuderà il pomeriggio.

La raccolta fondi vedrà anche una gara di burraco nella stessa giornata del 16 presso il Circolo Tennis President.

Inoltre, giovedì 21 e venerdì 22 dicembre anche il Conservatorio Arrigo Boito di Parma sosterrà Telethon, facendo un annuncio prima dei concerti in programma all’Auditorium del Carmine e devolverà le offerte delle serata.