Sosta e transito nelle Ztl: ecco come rinnovare il permesso per il 2018 a Parma

In vista della scadenza dei permessi di sosta e transito, prevista per il 31 dicembre 2017, il Comune sta inviando le lettere informative ai cittadini interessati al rinnovo. Nelle lettere e sul sito web di Infomobility si trovano tutte le informazioni per avere il nuovo contrassegno di validità annuale, relativo al 2018, da applicare sul permesso plastificato ed esporre all’interno del parabrezza. Anche quest’anno il costo per il rinnovo è di 10 euro. Onde evitare lunghi tempi di attesa agli sportelli si consiglia, per il rinnovo del contrassegno annuale, l’utilizzo di metodi alternativi.

Lo scorso anno, fra gli utenti che hanno preferito le modalità alternative per il rinnovo dei permessi di sosta, circa 18.000, il 65% ha effettuato il pagamento alle Poste, il 19% ha utilizzato il bonifico bancario, mentre il 16% lo ha fatto attraverso il conto corrente on line.

Lo dice una nota di Infomobility, che prosegue:



Anche quest’anno Infomobility ha messo a disposizione gli sportelli del Duc e modi alternativi per ricevere il nuovo contrassegno.

Le modalità alternative allo sportello per i rinnovi sono:

il pagamento on line con carta di credito sul sito www.infomobility.pr.it; alle ditte che desiderano ricevere la fattura si raccomanda di utilizzare esclusivamente questa modalità di pagamento; effettuando un bonifico bancario sul conto corrente di Infomobility: utilizzando il codice Iban nella causale di versamento è necessario indicare il numero di permesso e la targa riportata sullo stesso (indicarne solo una se vi sono più targhe) e presso un ufficio postale utilizzando esclusivamente il bollettino di conto corrente precompilato allegato alla lettera ricevuta; non sarà ammesso l’uso di bollettini diversi. Nei giorni successivi al pagamento verranno inviati i bollini adesivi di colore argento da applicare sul permesso, nell’apposito spazio, sovrapponendoli per intero a quella dello scorso anno.

Per eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni è possibile inviare un'e-mail a permessi@infomobility.pr.it oppure chiamare il numero verde 800.238.630, attivo dal lunedì al venerdì, negli orari di ufficio: 8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.00

I cittadini non titolari di permesso per l’accesso alle ZTL, che hanno necessità occasionale di transitare e sostare in queste zone, possono acquistare i ticket giornalieri GZ e biorari (BZ) anche tramite carta di credito (VISA e MASTERCARD), direttamente presso i tre Parcometri situati rispettivamente in Piazzale della Pilotta, viale Basetti (di fronte al civico 6) e sullo Stradone Martiri della Libertà angolo Strada XXII Luglio; allo sportello Infomobility di viale Mentana 27, nelle tabaccherie ed edicole convenzionate, il cui elenco si trova sul sito Infomobility.pr.it.