Un giovane stava rincasando in via Gorizia, la scorsa notte, quando è stato minacciato con un coltello da un uomo. Era l'una della scorsa notte quando il giovane è arrivato in via Gorizia con l'auto. Quando ha aperto la portiera si è visto minacciare da un uomo con un coltello. Lo sconosciuto ha detto di essere un tossicodipendente e se l'avesse tagliato poteva attaccargli "una malattia". Il giovane però è sceso dalla parte opposta e ha chiamato i carabinieri mentre fuggiva. I militari dell'Arma hanno arrestato il tossicodipendente, pregiudicato, vicino al luogo dell'aggressione: aveva con sé un coltello e due siringhe.