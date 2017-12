Due furti in negozi sportivi, tre ragazzi denunciati

Parma sul podio in Italia dei furti nei negozi (leggi), una triste graduatoria completata da quelli che sono gli oggetti più rubati (leggi). Da ieri, un balzo in avanti lo avranno fatto di certo gli articolo sportivi. Primo colpo al Coin di via Mazzini. Prima chiamata per la Questura poco dopo le 11. Nel grande magazzino è stata rubata una tuta da ginnastica piuttosto costosa (144 euro). L'autore è stato subtio fermato dall'addetto di sorveglianza. L.C.M.F. 18enne residente nella provincia di Parma, l'aveva nascosta in uno zaino schermato da carta stagnola. Il giovane è stato denunciato. Stesso giorno, più tardi, alle 18. Passiamo al Decathlon di Via Emilia Ovest, dove la polizia viene chiamata nuovamente per un furto. Questa volta gli autori sono due minori, con un'azione più violenta. Hanno infatti cercato di forzare l'anti taccheggio facendo comunque scattare l’allarme sonoro. L’addetto alla vigilanza interna è riuscito a fermare soltanto uno dei autori del furto, l’altro infatti era giù fuori dal negozio. Il giovane fermato è riuscito ugualmente a scappare, forzando manualmente le porte scorrevoli per poi raggiungere il complice, facendo peraltro cadere a terra l’addetto che aveva tentato di trattenerlo per lo zaino che indossava ed al quale, aveva detto di non aver rubato nulla. Ma i due ci provano: prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, i due giovani rientravano nell’esercizio commerciale e il primo che era scappato ha restituito un paio di pantaloni (che aveva messo sopra a quelli indossati). L'altro negava di avere rubato dell'altro. Giunti sul posto, gli agenti hanno effettuato un sopralluogo all'esterno, ritrovando in una delle siepi del parcheggio esterno, un altro paio di pantaloni ed una cintura. Tutta la refurtiva recuperata ha un valore commerciale complessivo di 52,97 euro. I due, Z.T.S. e S.M.D. 16 e 17 anni, studenti e residenti in centro a Parma, sono stato denunciati.