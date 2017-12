Ecco le locandine: Fedez si fa. Ma dove? Domani la risposta

Un evento, visto che si parla di uno dei cantanti più popolari in Italia. Fedez canterà a Parma per Capodanno, facendo felice i fan della nostra città. Un evento che ha scatenato polemiche, reazioni contrarie/favorevoli su svariati temi. Ma ha anche creato un giallo: dove si farà il concerto? Piazza Garibaldi, Pilotta, Palacassa, stadio Tardini, Cittadella... le più gettonate. Scartata la Cittadella, in questi giorni il Comune ha fatto le sue valutazioni. Oggi, intanto, sono comparse le locandine sull'evento che annunciano Fedez a Parma. Ma non viene indicato dove. La risposta con ogni probabilità si saprà domani alle 16, nella sala di rappresentanza del Municipio, nella conferenza stampa dedicata proprio al concerto di Capodanno.