Marcia antirazzista dopo il pestaggio. In corteo con Said

La reazione di quella Parma che si proclama fieramente antifascista non si è fatta attendere. In seguito all’aggressione subita da Abdul e dal suo datore di lavoro, Said, il proprietario della kebabberia Carpe Diem in via D’Azeglio, il collettivo studentesco Aula Tsunami ieri sera ha organizzato un corteo antirazzista e antifascista che da piazzale Santa Croce (luogo in cui è avvenuta l’aggressione) si è snodato lungo le vie e le piazze dell’Oltretorrente, prima di percorrere via D’Azeglio e tornare al punto di partenza.

«Siamo qui per denunciare il fatto che in questo quartiere si stanno consumando fenomeni di aperto squadrismo. Quello che è capitato a Said ed al suo dipendente è solamente la punta dell’iceberg», afferma Jacopo di ArtLab. Al corteo hanno partecipato oltre 300 persone.

Una seconda manifestazione, "Siamo tutti Said", con l'appoggio di Comune, Consulta dei Popoli e Università, è organizzata per lunedì prossimo alle 21, sfilando da piazzale Santa Croce a piazza Garibaldi nel nome dell'antifascismo e dell'antirazzismo.

