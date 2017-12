Tribunale: in arrivo a Parma cinque assistenti giudiziari

Arrivano "rinforzi" in tribunale a Parma (5 assistenti giudiziari) e in diversi altri della regione. Il contingente per l'Emilia-Romagna è di 19 nuovi funzionari e 95 assistenti giudiziari, su un totale di 1.600 nuove risorse di personale amministrativo in arrivo nelle prossime settimane negli uffici giudiziari italiani.

In tutta Italia i 200 funzionari giudiziari assunti con scorrimento della graduatoria di cui al Dm 21 aprile 2017 si aggiungono i 1.400 assistenti giudiziari (800 vincitori e 600 idonei) del concorso bandito il 22 novembre 2016 e chiuso con graduatoria approvata il 14 novembre.

La sede dove arriveranno in regione la maggior parte degli assistenti giudiziari è il Tribunale di Bologna (22 unità). Sei andranno alla Corte d’Appello e al tribunale di Reggio Emilia, cinque alla Procura di Bologna, al Tribunale di Ferrara e a quello di Parma.