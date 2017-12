Fedez in piazza Garibaldi. Ma per non più di 9mila

Il concerto di Capodanno si farà in piazza Garibaldi e sul palco ci sarà il rapper Fedez. Ad annunciarlo ufficialmente sono stati poco fa il sindaco Federico Pizzarotti e l'assessore alla Cultura, Michele Guerra. In base alle normative di sicurezza, i due hanno stimato che la piazza potrà avere una capienza massima di 9 mila persone.

L’assessore Guerra ha voluto rispondere alle polemiche relative ai costi e alla scelta artistica della manifestazione. “Spenderemo 100mila euro in meno, rispetto alla cifra stanziata in determina". P.Dall.

Sul palco faranno da spalla a Fedez due artisti locali. Alle 22,30 aprirà in musica la notte di Capodanno il d.j. set di Giad (Luca Giudici, giovane parmigiano ma già con esperienze in giro per l’Italia e in Europa) e dopo il concerto live di Fedez, dall’una, la scena sarà di Chiamu (Francesco Chiamulera), che con i suoi ritmi caraibici saluterà il 2018 trasformando piazza Garibaldi in una calda dancehall.