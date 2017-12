Una folla commossa ha partecipato stasera, nella chiesa di Corcagnano, al rosario di Giulia Demartis, la studentessa 15enne investita e uccisa lunedì pomeriggio mentre attraversava la strada. In tanti si sono stretti ai familiari: gli amici, i compagni di scuola della ragazza, la gente della frazione e tantissimi parmigiani. Lacrime e sgomento per una giovanissima vita spezzata in modo assurdo e crudele. In tanti hanno ricordato il suo sorriso. Dopo la preghiera i compagni del Marconi hanno dato vita a un piccolo concerto di flauto. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 14,30.