Folla al funerale di Giulia: applausi e striscione all'uscita del feretro dalla chiesa

“Giulia era così: la luce che aveva dentro si rifletteva anche fuori. Ci ha insegnato che la ricchezza del cuore è una ricchezza da condividere”. Cosi don Enrico Rizzi ha ricordato nella sua omelia Giulia Demartis, la 15enne investita da un’auto martedì a Corcagnano e morta due giorno dopo. Al funerale questo pomeriggio c’era una folla immensa, che la chiesa del paese non è stata in grado di accogliere tutta. Tantissimi i giovani, amici e compagni di classe della ragazza, che l’hanno ricordata con parole commosse e anche cantando e suonando per lei, in particolare il gruppo dei flautisti che suonavano il suo stesso strumento. Un lungo applauso ha salutato l’uscita del feretro, davanti a un grande striscione con scritto “Perché fa male, male, male da morire senza te”.