Legge sul biotestamento: il no dei medici cattolici

«La legge sul biotestamento desacralizza l’azione del medico, la blocca. Quando questa è sopravanzata dalla richiesta della persona sofferente di ottenere un aiuto contrario a quello della previsione ippocratica della cura viene sconvolto il rapporto medico-paziente, che già è difficile». Netta contrarietà al biotestamento esprime Filippo Boscia, presidente nazionale dell’associazione Medici cattolici italiani, a margine del convegno «Essere medico tra cura e accompagnamento».

Sul ruolo degli operatori nella fase terminale della malattia, la sezione Amci «Giancarlo Rastelli» di Parma ha chiamato illustri oratori a confrontarsi a Palazzo Soragna. La mattinata, moderata da Mariangela Dardani, presidente Amci Parma, aveva la collaborazione dell’Ordine dei medici e il patrocinio di Comune, Diocesi, azienda Usl, Azienda ospedaliero-universitaria, Università, Croce rossa italiana locale. «La dignità del paziente è sempre stata al centro - prosegue Boscia -, ed è legittima la sua autodeterminazione. Ma questa legge dimentica la dignità del medico e pone ogni decisione nelle mani del cittadino: nella fragilità del fine vita, l’ammalato ha bisogno di una guida. Abbiamo già un codice deontologico che ci dà direttive su quando non andare oltre nelle cure. Questa legge è una forzatura della politica "acchiappavoti"».

Il vescovo Enrico Solmi invita a chiedersi «se l’insieme di scelte vada nella direzione dell’armonia dell’"humanum" o dell’eresia. Cura e accompagnamento indicano la totalità di una relazione con una persona che esprime a sua volta un’unitarietà inviolabile, al cui servizio voi operatori sanitari mettete il vostro quotidiano impegno». «Senza empatia e attenzione alla persona nella sua completezza e unicità, si perde la specificità dell’essere medico o infermiere, comunque la si pensi», ha rimarcato Massimo Fabi, direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria.

Dopo l’intervento di Gianfranco Marchesi, psichiatra e neurologo, che ha illustrato i benefici dell’arte nella cura, si è aperta una tavola rotonda sulle cure palliative, moderata dal vaticanista del «Corriere della Sera», Gian Guido Vecchi. «L’accoglienza dei malati terminali è silenziosa, si fa con i gesti; io non parlo mai della morte, ma rimango e sperimento il dolore con il paziente»: è la testimonianza di Erika Bucher, medico palliativista dell’hospice Piccole Figlie. «La forza la si trova nel pensare che si ha a che fare con una persona che ha bisogno» ha aggiunto Antonio Manni, dell’hospice Casa Madonna dell’uliveto di Albinea.

Compito difficilissimo quello di Marta Verna, pediatra oncoematologa dell’ospedale San Gerardo di Monza, che cura bimbi che non potrà guarire: «Occorre focalizzarsi su obiettivi raggiungibili, come alleviare il dolore o riuscire a mangiare». «Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita del paziente» ha detto Paolo Volta, psichiatra, direttore del Distretto di Fidenza dell’Ausl. «Tutti i sanitari affrontano la morte, è necessario formarli. Le cure palliative non sono superflue e sono da iniziare precocemente», ha auspicato Francesco Ghisoni, direttore dell’unità operativa Cure palliative dell’Ausl.

«Non basta la legge per governare la vita, occorre l’etica. Nella mancanza di empatia, nell’organizzazione aziendale della cura e nell’arroganza delle tecnologie stanno le cause della crisi dell’"arte" medica»: è l’affondo del cardinale Edoardo Menichelli, assistente ecclesiastico Amci Roma.