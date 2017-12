Altre 37 dosi fiutate dal cane antidroga nei cespugli di viale dei Mille

Lunga serie di controlli per i carabinieri.

Sin dal pomeriggio di ieri i militari della stazione di Parma centro, coadiuvati da una pattuglia della polizia municipale, hanno fatto tappa in piazzale della Pace, dove sono state controllate circa 40 persone. Alla vista dei carabinieri, in diversi hanno pensato di allontanarsi ma non è riuscito a sottrarsi al controllo un 21enne nigeriano incensurato, regolare sul territorio nazionale, che ha rimediato una denuncia a piede libero per il possesso di 7,5 grammi di hashish e di 28 grammi di marjiuana nonchè di 235 euro in contanti ritenuti dai militari ricavo del'attività di spaccio e quindi sequestrati.

I militari, dopo aver ispezionato le pensiline di viale Toschi dove hanno segnalato alla prefettura un minorenno trovato a consumare sostanza stupefacente, si sono spostati in viale dei Mille. E lì, grazie al fiuto di una unità cinofila antidroga del nucleo di Bologna, hanno rinvenuto - come era già accaduto la settimana scorsa - alcune decine di dosi - in questo caso 37 - di sostanza stupefacente pronta per la vendita ai numerosi consumatori, che almeno nella serata di ieri avranno dovuto rinunciare allo “sballo”.