Cassa di espansione del Baganza e Colorno: arrivano 55 milioni di euro

Circa 85 milioni per la sicurezza idrogeologica in Emilia-Romagna, 55 dei quali destinati a Parma (alla cassa di espansione del Baganza) e al nodo idraulico di Colorno. Questa mattina il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha firmato con il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, un protocollo per l'attuazione di interventi per la difesa del suolo. Con un atto integrativo agli accordi di programma 2010, Ministero e Regione intervengono inoltre con altri 13 milioni: 6,3 per una serie di opere di messa in sicurezza del territorio, 6,6 destinati alla riduzione del rischio idrogeologico e dell’erosione costiera.

Galletti e Bonaccini sottolineano infine che verranno assicurati tra gennaio e febbraio del 2018 tutti i fondi per avviare i cantieri di altri lavori del Piano stralcio Aree metropolitane non inseriti nel protocollo, per altri 10 milioni. «Gli episodi degli ultimi giorni - ha detto il Ministro - ci ricordano quanto sia cruciale investire nella sicurezza del territorio, a fronte di eventi climatici sempre più estremi».

Per quanto riguarda le bonifiche, lo stanziamento è di oltre 5 milioni e riguarda il completamento degli interventi di messa in sicurezza della discarica di rifiuti pericolosi di San Giovanni in Persiceto (3,3 milioni di euro) e il Sito d’interesse nazionale di Fidenza, in cui è prevista la bonifica dell’area ex forno inceneritore di San Nicomede per oltre un milione di euro e dell’area ex Carbochimica da 628 milioni. Sono 20 invece i milioni rivolti al servizio idrico e alla riduzione delle perdite di rete, con 88 interventi previsti in tutta la Regione.