"Tutti matti sotto zero": 27 volte circo tra piazza della Pace e Cittadella

Da quattro anni a Parma non è Natale senza la magia e il divertimento del circo contemporaneo: la rassegna Tutti Matti Sotto Zero porta in città il talento di artisti internazionali, acrobati, musicisti, clown e il fascino dei loro chapiteau. Sotto il tendone invernale da quattro edizioni, migliaia di spettatori di tutte le età assistono a spettacoli di altissima qualità, condividendo l’allegria e l’atmosfera delle feste natalizie e aspettando insieme l’arrivo del nuovo anno.

Quest’anno la rassegna raddoppia: saranno Piazzale della Pace e il Parco della Cittadella, luoghi simbolo della città, ad ospitare due tendoni, uno del famigerato David Dimitri e l’altro del collettivo MagdaClan, dove andranno in scena 5 diversi spettacoli per un totale di 27 repliche: da lunedì 25 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018 il programma prevede L’Homme Cirque, alias lo straordinario David Dimitri, la nuova produzione di MagdaClan, È un attimo, la giovane compagnia Zenhir con l’originale Ah, com’è bello l’Uomo, la “strenna natalizia” Clown in Libertà di Teatro Necessario e ben due serate di Capodanno, una con David Dimitri e una con lo spettacolo speciale di MagdaClan, A Natale con i Tuoi, a CapoDanno da Noi. I biglietti e gli abbonamenti sono in prevendita su Vivaticket e a partire da un’ora prima di ogni replica presso lo chapiteau dello spettacolo. Non si accettano prenotazioni.

La rassegna ha la direzione artistica e organizzativa di Teatro Necessario ed è realizzata con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma - e con la partnership tecnica di Iren; partner istituzionali sono ATER - circuito regionale multidisciplinare dell’Emilia-Romagna, Regione Emilia – Romagna e Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

Un appuntamento imperdibile per chi ama farsi coinvolgere dall’allegria e dalla follia del circo contemporaneo, che prolunga in versione invernale il divertimento estivo di Tutti Matti per Colorno, festival che giungerà nel 2018 alla sua XI edizione.

“Il Teatro Necessario – ha esordito l'assessore alla Cultura Michele Guerra – è garanzia di spettacoli di alta qualità con il valore aggiunto di una marcata riconoscibilità internazionale. Come Amministrazione Comunale sosteniamo con piacere questo Festival che, per tutto il periodo natalizio, offrirà quotidianamente proposte di aggregazione e divertimento per un pubblico di tutte le età”.

Leonardo Adorni, direttore artistico del Festival, e Daisy Vanicelli del Teatro Necessario, hanno spiegato nel dettaglio il programma, sottolineando una delle novità dell'edizione 2017-2018, ovvero la doppia location: “tornare negli spazi del Parco della Cittadella ci fa molto piacere, vista la suggestiva esperienza passata. Piazzale della Pace sarà per noi una scoperta, un luogo da cui farci stupire e nel quale siamo orgogliosi e curiosi di essere ospitati”.



GLI ARTISTI, GLI SPETTACOLI

David Dimitri in L'homme Cirque - Piazzale della Pace, dal 26/12/17 al 06/01/18 (per tutti).

Dopo lo straordinario successo del suo passaggio a Tutti Matti per Colorno 2012 e la nascita di un vero e proprio mito tra il pubblico che ha assistito al suo spettacolo, torna a Parma David Dimitri, l’artista che ha rivoluzionato il concetto di circo con il suo one man show, L’Homme Cirque.

Ospite dei più prestigiosi palcoscenici di tutto il mondo, dal Cirque du Soleil al Metropolitan Opera House di New York, Il Signore del filo secondo il New York Times, Il Funambolo virtuoso secondo il Tribune de Geneve, colui che Maurice Bejart ha definito un talento straordinario, David Dimitri porta a Parma in Piazzale delle Pace dal 26 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 lo chapiteau progettato appositamente per il suo spettacolo: un affascinante e intimo tendone che accoglie da anni il pubblico di tutto il mondo per assistere a L’Homme Cirque, una performance unica nel suo genere che racchiude in sé tutte le arti circensi. David Dimitri solo in scena si trasforma infatti nell’Uomo Circo, un virtuoso, poetico e divertente performer capace di eseguire un intero programma circense, farsi catapultare da un vero cannone e raggiungere infine, a piedi, le stelle.



Compagnia MagdaClan in È un Attimo - Parco della Cittadella, dal 02 al 07/01/18 (per tutti)

MagdaClan, compagnia di circo contemporaneo formata da 16 artisti tra acrobati, musicisti e tecnici, porta il suo accogliente chapiteau nel Parco della Cittadella dal 2 al 7 gennaio 2018 con il nuovo spettacolo È un Attimo, regia di Andrea Bettaglio, con Alessandro Maida, Elena Bosco, Daniele Sorisi, Giulio Lanfranco, Davide De Bardi, Giorgia Russo, Rosario Amato, Marina Mezzogiorno-Brown e i musicisti Achille Zoni, Pierpaolo Pontarollo, Giovanni Falvo e Luca Rossi. Tra acrobatica, equilibrismo su sedie, verticali, manipolazione d’oggetti, danza, corda aerea, giocoleria, il pubblico sarà trascinato al centro di un matrimonio d’altri tempi. Una catena di immagini sorprendenti ed evanescenti faranno scorrere davanti ai nostri occhi il tempo, come sfogliando un vecchio album di famiglia: scatti rubati al passato diventano realtà in pista grazie al talento sorprendente di un gruppo di artisti poliedrici. Un circopanettone all’italiana, in cui riconoscersi, prendersi in giro con tenerezza e umorismo.

Compagnia Zenhir in Ah, com'è bello l'Uomo - Parco della Cittadella, dal 26 al 31/122017 (consigliato dai 10 anni)

Il nome Zenhir nasce dall’incontro fra lo Zenith ed il Nadir. Giulio Lanfranco sulla scala cerca l’uno mentre Elena Bosco con le verticali cerca il suo opposto. Flavio Enzo Cortese, tecnico della compagnia, è la H che sta al centro, l’Azimut. Un trio traballante che, divertendosi e divertendoci con la sua incoscienza, avanza a scatti in un mondo che va più veloce dell’uomo, seguito nella regia da Albin Warette. In scena infatti, a misurarsi con scala d’equilibrio, mano a mano, verticali, acrobatica, danza, ci sono un uomo ed una donna che conducono il pubblico attraverso l’evoluzione dell’essere umano, esplorando come si sono trasformate le relazioni della nostra specie nei secoli. Sei i passaggi dispiegati in pista: l’homo primaris, puro e brutale; l’homo genuinis, che scopre i codici sociali; l’homo capitalis, che affronta la proprietà privata; l’homo smartphonis, pervaso di tecnologia; l’homo selfis, con il suo splendente strumento telefonico; infine l’homo superlatif, alla strenue ricerca dell’extra-ordinario. Lo spettacolo è consigliato a tutti, a partire dai 10 anni.



Il programma prevede poi alcuni appuntamenti speciali il giorno di Natale e la notte di Capodanno. Il 25 dicembre alle ore 17.00 sarà il momento di Clown in libertà, spettacolo amatissimo dal pubblico di tutto il mondo, di e con Teatro Necessario (presso lo chapiteau MagdaClan al Parco della Cittadella): dal Canada alla Corea, dalla Francia alla Russia, da Colorno a Matera, con più di 1000 repliche a tutte le latitudini, Clown in libertà ogni Natale torna a “casa”, per portare sotto il tendone la sorprendente energia di tre folli clown, acrobati e musicisti.

Come nelle passate edizioni, torna la festa di fine anno, ma raddoppiata! Alle ore 22.30 nello chapiteau di David Dimitri in Piazzale della Pace andrà in scena L’Homme Cirque, a seguire brindisi e auguri tutti matti (gli spettatori potranno dopo la mezzanotte accedere gratuitamente al concerto finale di MagdaClan nel tendone al Parco della Cittadella); mentre alle ore 22.00 nello chapiteau MagdaClan al Parco della Cittadella andrà in scena A Natale con i Tuoi, a CapoDanno da Noi / Spettacolo, Brindisi, Concerto: nel giorno in cui passato e futuro si prendono a braccetto, gli acrobati, i musicisti, gli attori, i mimi, i danzatori del collettivo daranno vita a uno spumeggiante cabaret di circo contemporaneo per dimenticare tutti i buoni propositi mai rispettati dell'anno che finisce e rilanciare i nuovi! Spumante, panettone, baci sotto al vischio e concerto finale inclusi.

Informazioni, programma completo, orari, biglietti su www.tuttimattipercolorno.it

pagina facebook @tuttimattipercolorno

Prevendite online su www.vivaticket.it

Per contatti scrivere a info@tuttimattipercolorno.it

Acquisto dei biglietti

I biglietti e gli abbonamenti sono in vendita su vivaticket.it e a partire da un’ora prima di ogni replica presso lo chapiteau dello spettacolo. Non si accettano prenotazioni.



Costo dei biglietti

► L’Homme Cirque: intero, 16,00 € / ridotto, 8,00 € (fino a 12 anni)

► Speciale L’Homme Cirque Capodanno: intero, 30,00 € / ridotto, 15,00 € (fino ai 12 anni)

► Ah, com’è bello l’uomo: intero, 12,00€ / ridotto, 6,00 € (fino a 12 anni)

► È un attimo: intero, 15,00 € / ridotto, 8,00 € (fino a 12 anni)

► Clown in Libertà: biglietto unico, 5,00 €

► A Natale con i Tuoi, a CapoDanno da Noi: intero, 40,00 € / ridotto, 30,00 € (fino ai 12 anni);

ingresso al concerto dopo la mezzanotte: biglietto unico, 10,00 € (no prevendita);

ingresso gratuito al concerto dopo la mezzanotte per chi ha assistito nella stessa serata a L’Homme Cirque.

Abbonamenti

► L'Homme Cirque (escluso 31/12) + Ah, com’è bello l’uomo + È un attimo: intero, € 35,00 / ridotto, € 16,00 (fino a 12 anni);

► L'Homme Cirque (escluso 31/12) + È un attimo: intero, € 24,00 / ridotto, € 11,00 (fino a 12 anni);

► L'Homme Cirque (escluso 31/12) + Ah, com’è bello l’Uomo: intero, € 27,00 / ridotto, € 13,00 (fino a 12 anni)

► Ah, com’è bello l’Uomo + E' un attimo: intero, € 26,00 / ridotto, € 11,00 (fino a 12 anni);

PROGRAMMA - TUTTI MATTI SOTTO ZERO

Luoghi

► L’Homme Cirque - Chapiteau David Dimitri, Piazzale della Pace

► Ah, com’è bello l’uomo, È un attimo, Clown in Libertà, A Natale con i Tuoi, a CapoDanno da Noi - Chapiteau MagdaClan, Parco della Cittadella

Dicembre 2017

lun 25/12

► ore 17.00, Clown in Libertà

mar 26/12

► ore 17.00, L’Homme Cirque

► ore 21.00, Ah, com’è bello l’Uomo

merc 27/12

► ore 21.00, L’Homme Cirque

► ore 21.00, Ah, com’è bello l’Uomo

giov 28/12

► ore 21.00, L’Homme Cirque

► ore 21.00, Ah, com’è bello l’Uomo

ven 29/12

► ore 17.00, L’Homme Cirque

► ore 21.00, Ah, com’è bello l’Uomo

sab 30/12

► ore 17.00, Ah, com’è bello l’Uomo

► ore 21.00, L’Homme Cirque

dom 31/12

► ore 22.30, L’Homme Cirque

► ore 22.00, A Natale con i Tuoi, a CapoDanno da Noi. Spettacolo, Brindisi, Concerto

Gennaio 2018

lun 01/01

► ore 17.00, L’Homme Cirque

mar 02/01

► ore 21.00, È un attimo

merc 03/01

► ore 16.00 e 21.00, È un attimo (doppia)

giov 04/01

► ore 16.00 e 21.00, È un attimo (doppia)

► ore 21.00, L’Homme Cirque

ven 05/01

► ore 16.00 e 21.00, È un attimo (doppia)

► ore 21.00, L’Homme Cirque

sab 06/01

► ore 16.00 e 21.00, È un attimo (doppia)

► ore 17.00, L’Homme Cirque

dom 07/01

► ore 16.00, È un attimo