Iren, dilazioni di pagamento per gli alluvionati

È stato inaugurato oggi, alla presenza del sindaco Federico Pizzarotti, il nuovo store Spazio Iren di via Dante, a Parma. All’inaugurazione hanno partecipato, per il Gruppo Iren, il Presidente Paolo Peveraro e l’Amministratore Delegato Massimiliano Bianco. Presente anche l’Amministratore delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo. L’evento d’inaugurazione è stato animato da un gruppo di artisti di strada, con un’esibizione dedicata a tutti i cittadini che poi si è spostata in altri punti della città, accompagnata dalla distribuzione di dolci natalizi e depliant illustrativi delle funzioni del nuovo SPAZIO IREN.

Nel nuovo store sarà possibile stipulare contratti gas e luce. Non solo: è anche un luogo di assistenza per i clienti e una vetrina per tutti i prodotti e servizi di Iren luce gas e servizi.

A margine dell'inaugurazione, l'annuncio che riguarda le zone alluvionate di parmense e reggiano: "A sostegno delle popolazioni colpite dai recenti fatti alluvionali il Gruppo Iren ha studiato dilazioni di pagamento ed altre soluzioni adeguate per non gravare, nell'immediato, su chi è stato già duramente colpito" ha sottolineato Bufo “e per fare trascorrere serenamente l'inverno agli alluvionati del parmense e del reggiano senza ulteriori preoccupazioni"

Nei prossimi giorni, sul sito del Gruppo Iren (www.gruppoiren.it) verranno pubblicate le modalitá per ottenere le agevolazioni da parte delle popolazioni alluvionate.