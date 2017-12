Racconti di Natale, tutti gli appuntamenti

Racconti di Natale - I colori delle emozioni, le emozioni del colore: gli appuntamenti per la settimana di Natale alla Galleria San Ludovico e nelle Biblioteche Comunali.

Il programma comprende oltre 100 iniziative gratuite per bambini e famiglie tra narrazioni, performance, spettacoli, laboratori, proiezioni e incontri con autori.

Ecco gli appuntamenti dal 20 al 27 dicembre.

Mercoledì 20 dicembre

Biblioteca Civica, ore 17.00

I racconti della lanterna magica

A cura del gruppo di lettura ad alta voce Le favolose dell’Associazione Voglia di Leggere.

Durata: 1 ora. Per tutti.

Giovedì 21 dicembre

Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Origami di Natale

Laboratorio creativo con Tokumi Yutani. In collaborazione con la Comunità Giapponese di Parma. Dai 5 anni. Max 18 partecipanti. Prenotazione obbligatoria al numero 0521.218855, tramite email a turismo@comune.parma.it o presso l’ufficio di Piazza Garibaldi tutti i giorni tranne il 25 dicembre dalle 10.30 alle 17.30.

Sabato 23 dicembre

Galleria San Ludovico ore 10.00 e ore 11.30

Il viaggio dei sorrisi

Laboratorio di disegno per completare un libro a cura di Monica Monachesi. Vuoi esser tu il Babbo Natale, e con tanti doni il villaggio sorvolare? Carta, forbici e matita ed ecco, la magia è servita! Tanti cuori farai felici e porterai a casa nuovi amici!

Dai 4 ai 6 anni. Max 15 partecipanti ad incontro. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria al numero 0521.218855, tramite email a turismo@comune.parma.it o presso l’ufficio di Piazza Garibaldi tutti i giorni tranne il 25 dicembre dalle 10.30 alle 17.30.

ore 16.00

Il Sale nelle pietanze

Incontro di lettura della fiaba romena e a seguire canti tradizionali natalizi. A cura della Comunità Romena di Parma e della Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi. Durata: 1 ora. Dai 5 ai 12 anni.

ore 17.30

Allarme nel presepe

di Gianni Rodari con Nora Picetti e tutti i bambini presenti. Spettacolo a cura di Associazione Ryto.

Cosa succede se un bambino mette tra le statuine del presepe anche un piccolo pellerossa, una bambolina hippie e un aviatore con l’areoplano? Riusciranno questi personaggi così diversi a vivere coi pastori e con le vecchine delle caldarroste senza litigare? Durata: 1 ora. Per tutti.

Castello dei Burattini, ore 11.00

Costruiamo un Burattino... a colori!

Come fanno i burattini ad essere così espressivi? Le loro teste di legno hanno caratteri ben definiti e colori intensi che comunicano tante emozioni: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino colorando il volto con fantasia. Dai 4 ai 9 anni. Max 15 bambini. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 0521.031631 - castellodeiburattini@comune.parma.it



Domenica 24 dicembre

Galleria San Ludovico, ore 10.00 e 11.30

La grande domanda

A cura di Officina Cultura produzione Compagnia Era Acquario.

Una piccola storia narrata aprirà alle mille domande racchiuse nelle mani, negli occhi, nelle pance e nelle bocche di ogni bambino. Piccole e grandi domande sinonimo del mondo reale e assieme rappresentative del mondo immaginario. Sono desideri, sono paure. Sono ciò che si vuole dire di sé e del mondo. Un percorso emozionale.

Dai 5 agli 8 anni. Durata: 1 h e 30. Max 30 bambini ad incontro. Prenotazione obbligatoria al numero 0521.218855, tramite email a turismo@comune.parma.it o presso l’ufficio di Piazza Garibaldi tutti i giorni tranne il 25 dicembre dalle 10.30 alle 17.30.

Castello dei Burattini, ore 11.00

I colori dei Burattini

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi del magico mondo dei burattini, dove il colore dei volti dipinti è un elemento fondamentale che racconta le emozioni e il carattere di ogni personaggio. Durata: 1 ora. Per tutti.

Martedì 26 dicembre

Castello dei Burattini

ore 11.00

I colori dei Burattini

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi del magico mondo dei burattini, dove il colore dei volti dipinti è un elemento fondamentale che racconta le emozioni e il carattere di ogni personaggio. Durata: 1 ora. Per tutti.

ore 16.30

120... viaggio negli spettacoli dei Ferrari

Spettacolo della Compagnia dei Ferrari. Durata: 1 ora. Per tutti.

Galleria San Ludovico, ore 17.00

Alice Cascherina

Spettacolo tratto da Favole al Telefono di Gianni Rodari.

A cura di Atelier Elisabetta Garilli, musiche interpretate dall’insieme cameristico moderno Garilli Sound Project. Una storia raccontata e interpretata attraverso le illustrazioni, la musica e la voce narrante. Alice Cascherina coinvolgerà il pubblico in una lettura animata piena di gioco, musica, conoscenza e divertimento. Durata: 1 ora. Per tutti.

Mercoledì 27 dicembre

Galleria San Ludovico

ore 10.00 e ore 11.30

Giappone: che emozione

Laboratorio di stampa e disegno a cura di Monica Monachesi.

Mukashi Mukashi vuol dire C’era una volta, in Giappone, e sensu vuol dire ventaglio. Vieni a decorare il tuo ventaglio, da principessa o da samurai! Dai 4 ai 6 anni. Max 15 partecipanti ad incontro. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria al numero 0521.218855, tramite email a turismo@comune.parma.it o presso l’ufficio di Piazza Garibaldi tutti i giorni tranne il 25 dicembre dalle 10.30 alle 17.30.

ore 16.00

Tra favola e mito

Di Andreina Chiari Branchi e Maddalena Chiari Morini. Ed. Silva.

Presentazione del libro con narrazione: dai miti classici alle favole contemporanee, attraverso la scoperta delle più belle opere d’arte a soggetto mitologico. Durata: 1 ora. Dagli 8 anni.

ore 17.30

Storie in valigia

A cura di Barbara Romito e Giorgia Parmigiani. La valigia delle storie si emoziona, ha fame e sete, si addormenta e a volte anche si ammala, proprio come i bambini, ma sempre regala libri e racconti. Durata: 1 ora. Per tutti.

