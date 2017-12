L'ex candidato sindaco: "Rubano i passeggini nei sottoscala: mi fa senso"

"Che ci sia qualcuno in questa città che ti ruba il passeggino del bambino nel sottoscala del condominio, mi fa senso". A scrivere lo sfogo su Facebook è uno degli ultimi nomi in corsa alle primarie Pd per la scelta del candidato sindaco, Gentian Alimadhi.

E' lui che non si ritrova in una città dove a sparire - "classiche" biciclette a parte - sono cose di necessità quotidiana per i bambini e proprio in luoghi di condivisione.

E dai commenti, non è un episodio isolato, seppur quasi incredibile.