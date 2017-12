Eramo: "Caro Fedez, stai attento: Parma non ti merita"

"Caro Fedez, Parma non ti merita!". A dirlo - e a rivolgersi al rapper - è il consigliere comunale di Parma Protagonista Pier Paolo Eramo, che elenca quelli che secondo lui sono i "demeriti" dell'Amministrazione comunale riguardo al Capodanno parmigiano.

La scelta della piazza e il costo, su tutti. "I nostri amministratori ti hanno invitato per il Capodanno, senza pensare al luogo dove avresti potuto esibirti (!!). Alcuni di noi hanno criticato questa scelta: abbiamo detto che costava troppo, che non avevamo i soldi, che c'erano altri artisti meno conosciuti di te che avrebbero potuto beneficiare dei soldi pubblici ecc ecc

Ci hanno risposto in sostanza che siamo degli ingenui un po' lamentosi, che non sappiamo accogliere le spinte culturali del basso, che dovevamo accogliere entusiasticamente la notizia, che in fondo i 250.000 euro stanziati non erano poi tanti, che poi ne avrebbero spesi molti di meno (pare 150.000) ecc ecc.

Ci hanno detto che sarebbe stato un grande evento per la nostra città, che avresti attratto le folle, anche da fuori, dando un contributo importante al turismo e al commercio.

Ci hanno fatto sognare insomma.

Ma alla fine il posto adatto non l'hanno trovato".

Il risultato, secondo Eramo? "Dovrai esibirti in piazza Garibaldi. Bella piazza per carità, ma solo 9.000 eletti potranno entrare (ci staranno??). E gli altri fan entusiasti? Andranno in giro incazzati a distruggere la città? oppure faranno lo spacciotour (importante attrazione della nostra città, che dovresti provare!). Speriamo di no... Comunque tutti i cittadini di Parma pagheranno uno spettacolo a numero chiuso.

Fa attenzione però: la piazza sotto è vuota, c'era un bellissimo albergo diurno sotterraneo e poi tante altre attività, ma ora è rimasto un buco vuoto. Per evitare che dia giù sotto il peso festante dell'ultimo dell'anno la nostra amministrazione ha previsto di spendere in fretta e furia 67.000 euro, ma non si sa mai, il tempo è pochino, il lavoro da fare molto. Insomma, attento a dove metti i piedi e non saltare troppo ;)

Poi sta attento che ti paghino! A noi per esempio hanno detto recentemente di non avere soldi per 12 disabili che dovevano essere inseriti in centri diurni... non vorremmo che anche a te abbiano fatto promesse da marinaio (hanno una certa fama in merito)".

E poi c'è l'affondo sulla sponsorizzazione Iren: "Non so se ti interessa saperlo, ma un po' dei soldi che servono li metterà IREN, una grande azienda che questa amministrazione 5 anni fa guardava come satana (a causa dell'inceneritore, una roba vecchia di cui non è di moda parlare), ma che ora torna comoda, anche se il Comune potrebbe (o dovrebbe?) finire in causa con questa società e anche se sta per uscire il nuovo bando per l'assegnazione della raccolta rifiuti a cui questa società probabilmente concorrerà.

Ecco, non so se hai capito: qui vogliono fare pagare i servizi ai disabili, non riescono a chiudere il bilancio prevenivo, la piazza barcolla ma dicono di avere un sacco di soldi per il Capodanno.

Fossi in te, e comincerei a pensare al piano B".