Il Lazio chiede all'Emilia Romagna di smaltire i rifiuti di Roma. A Parma?

Una richiesta per smaltire parte dei rifiuti laziali e in particolare della città di Roma in Emilia-Romagna in vista delle feste. E’ quella arrivata ieri dalla Regione Lazio e che si sta valutando a Bologna in queste ore. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine della presentazione del Rapporto 2017 sull'economia regionale.

«Ci è arrivata ieri - ha detto Bonaccini -, e l’assessore all’ambiente Gazzolo la sta valutando, una lettera con questa richiesta della Regione Lazio tramite l’azienda che gestisce lo smaltimento e il ciclo dei rifiuti. Credo che ci sia la Capitale, in particolare, in grossa difficoltà visto le feste e ci chiedono se siamo disponibili a smaltire una parte di rifiuti in eccedenza su Roma con rischio dell’emergenza. Adesso valuteremo cosa fare».

Il presidente dell’Emilia-Romagna ha ricordato come in passato questa cosa sia già successa per altre regioni, «due anni fa per la Liguria e un anno fa per la Puglia. Mediamente siamo sensibili quando le quantità sono poche e per poche settimane a prenderle in valutazione. Certo è curioso che proprio dalla Capitale governata dai 5 Stelle che ogni volta ci fanno la morale sul tema dei termovalorizzatori, ci venga chiesto questo».

Comunque, ha sottolineato Bonaccini «noi non siamo, come istituzione, di quelli che selezionano sulla base delle appartenenze politiche. Liguria e Puglia erano governate non dalla stessa parte politica. Valuteremo. Ma certo non possiamo trasformarci in coloro che diventano il riciclo di tutti quelli che non hanno in passato saputo programmare o che anche nel presente non riescono a smaltire. Quindi valuteremo nelle prossime ore».

E proprio l'inceneritore di Parma potrebbe essere la soluzione indicata dalla Regione.

LA LEGA NORD E' CONTRARIA. RAINIERI: "I RIFIUTI DI ROMA NON DEVONO VENIRE A PARMA". «Dopo aver straparlato contro inceneritori e termovalorizzatori i grillini che fanno? Chiedono a noi di bruciare i loro rifiuti. Facile fare gli ecologisti a scapito degli altri. Complimenti allo spirito ambientalista del sindaco Raggi e di tutto il Movimento 5 Stelle. Bonaccini non accetti: ognuno tratti il proprio pattume a casa propria». Così il capogruppo della Lega Nord in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Alan Fabbri, sulla richiesta di aiuto arrivata dalla Regione Lazio, per smaltire parte dei rifiuti in particolare di Roma a rischio emergenza nel periodo delle festività.

Sulla stessa linea il vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega nord, Fabio Rainieri: «I rifiuti di Roma a Parma non devono venire. Il nostro è un territorio di produzioni di eccellenza da salvaguardare: non può sopportare quantità abnormi di spazzatura che la capitale per sua inefficienza non riesce a smaltire».