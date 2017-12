Fondazione Pizzarotti, presentati i nove progetti vincitori del bando

Sostegno alle famiglie, ai minori e all'integrazione sociale: questi gli obiettivi dei progetti che si sono aggiudicati il bando Insieme della Fondazione Pizzarotti. L'esito della prima selezione pubblica è stato presentato nel corso di un incontro organizzato nella sede dell'azienda. La Fondazione è nata nel febbraio 2017 per volontà di Enrica, Pietro e Michele Pizzarotti. Le proposte pervenute sono state 60 e la selezione, compiuta anche grazie al comitato scientifico, ha raccolto i progetti di nove tra gruppi informali, associazioni e cooperative che potranno così avere un contributo importante a disposizione nel corso del biennio 2018 - 2019. Periodo durante il quale gli stessi promotori faranno visita alle realtà finanziate per conoscere da vicino l'evoluzione. Hanno avuto accesso al finanziamento il gruppo informale Crocetta Baseball e Softball che vede le famiglie coinvolte nel favorire l'accesso allo sport di bambini e bambine; l'associazione San Cristoforo potrà ristrutturare un alloggio da destinare al cohousing sociale con particolare attenzione ai genitori separati e ai loro figli; a Roccabianca l'associazione A Piccoli Passi si potrà dotare di un mezzo con il quale migliorare il trasporto dei bambini e poterli così coinvolgere in varie attività educative e ricretaive; Ciac onlus a Sissa Trecasali porterà avanti il progetto Parole di mamma per migliorare la conoscenza della lingua italiana da parte delle donne straniere richiedenti asilo; il Kwa Dunìa, insieme a Samarcanda, coop sociale Eidè e Cento per uno, punta ad ampliare l'accesso alle proposte educative a favore di chi è in difficoltà e in questo modo tessere nuovi legami e intrecci solidali; la cooperativa Le Mani Parlanti rivolge l'attenzione a fratelli e sorelle di persone disabili, una categoria spesso poco vista a cui si rivolgeranno psicoterapeuti in un percorso utile a far emergere anche le competenze familiari maturate; la Face intende fare della sede di strada Martinella un luogo di aggregazione in particolare durante il periodo estivo, affinché i ragazzi disabili possano vivere momenti di condivisione con coetanei normodotati; Famiglia Più attraverso il Cantiere Comunicare approfondirà il tema della rabbia dei figli nel rapporto con i genitori lavorando sulle emozioni; infine la cooperativa sociale Connessioni, nella zona di Langhirano propone, sulla scia del progetto Linfa, momenti di supporto all'attività sportiva e un ulteriore passaggio legato all'alimentazione per fornire strumenti utili a una scelta ragionata sul consumo di cibo.