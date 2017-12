Addio a Franco Di Todaro, "anima" della Tipografia Benedettina

Francesco, per tutti Franco Di Todaro, nota e stimata figura di tipografo, è deceduto nei giorni scorsi nella sua abitazione di strada Sant’Anna dove risiedeva da una vita, all’età di 88 anni. Nativo di Taranto a 13 anni giunse a Parma. Entrò a far parte della Tipografia Benedettina e lì restò fino alla pensione divenendo una colonna portante della tipografia di borgo Pipa, a contatto con quei monaci con alcuni dei quali condivise un’amicizia fraterna come con padre Gregorio, padre Lino, padre Ludovico ed altri. Poi il felicissimo matrimonio con Ave Robuschi, scomparsa nel 2015, che Franco conobbe alla "Benedettina". Fu anche l’anima del Comitato Anziani Parma Centro che guidò con la sua grinta ed il suo grande cuore parmigiano.