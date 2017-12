Natale con il sole, ma S.Stefano con le nuvole

Bel tempo a Natale, nuvole a Santo Stefano in Emilia-Romagna. E’ così il meteo descritto dal bollettino dell’Arpae.

Sereno o poco nuvoloso, con tendenza all’aumento della copertura nel pomeriggio di Natale; sul crinale centro-occidentale deboli precipitazioni irregolari, che possono diventare neve oltre i 1.500 metri di altitudine. Mare calmo, venti deboli che si rafforzano sui rilievi. Temperature massime tra 5 e 10 gradi.

Peggiora invece il 26 dicembre, con nuvolosità compatta e precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio sui rilievi centro-occidentali; neve oltre i 1.300-1.400 metri. In serata deboli precipitazioni anche nella pianura piacentina e parmense. Sulla costa le temperature sono tra 6 e 12 gradi, nella pianura emiliana occidentale tra 1 e 4 gradi. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento verso sera. Venti deboli o moderati.