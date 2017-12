Gira per i locali della città, ma ha il divieto di ritorno a Parma: denunciato 24enne slovacco

Oggi, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Parma, durante un controllo, hanno denunciato un 24enne slovacco, che nonostante la giovane età annovera numerosi precedenti contro il patrimonio. In particolare il ragazzo, nonostante fosse destinatario dell’ ordinanza di divieto di ritorno nel Comune di Parma emesso nel 2015, è stato individuato in strada dei Mercati dove aveva trascorso una serata in un locale pubblico.