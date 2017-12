Capodanno, lavori in corso per il concerto di Fedez

Per il momento di certo c'è solo un numero: 7.800. Ecco quanti saranno coloro che potranno assistere al concerto di Fedez di domenica 31 dicembre in piazza Garibaldi. Un numero volutamente limitato (inferiore ai circa 9mila spettatoti che si erano ipotizzati inizialmente), per soddisfare le particolari esigenze di sicurezza della Piazza, dove oltre alle normali misure di prevenzione, una speciale attenzione dovrà essere dedicata alle misure antiterrorismo, ma anche alle particolari condizioni strutturali del luogo, considerato che sotto la pavimentazione vi sono spazi vuoti in corrispondenza dell'ex albergo diurno Cobianchi.

Ma a parte il numero di spettatori, tutto il resto dell'organizzazione della serata è ancora sconosciuto. Il tavolo tecnico che sovrintende alla programmazione dell'evento – di cui fanno parte varie istituzioni cittadine e che si è già riunito diverse volte nell'arco delle ultime settimane – è convocato nuovamente per domani, quando dovrebbero essere definiti tutti i dettagli. Quel che appare sicuro, comunque, è che l'accesso alla Piazza potrà avvenire solo attraverso ben determinati varchi, che saranno presidiati da personale che conterà il numero di spettatori che accederanno, fino al tetto massimo stabilito per ragioni di sicurezza, ovvero circa 7.800. Ma modalità e orari di apertura e chiusura dei varchi, così come la loro esatta collocazione, non sono ancora stati resi noti dal Comune, che attende la definizione del piano nella sua interezza.

Intanto, cresce in città l'attesa per il concerto, che oltre ai fan parmigiani del rapper milanese potrebbe richiamare folle di giovani anche dalle città vicine, dove non sono previsti analoghi eventi nella notte di San Silvestro. E se il numero di coloro che si assieperanno ai «cancelli» di piazza Garibaldi dovesse risultare particolarmente elevato, potrebbero presentarsi problemi di ordine pubblico, specie se quelli che saranno costretti a rimanere fuori dovessero essere tanti. Una situazione che l'intensa attività di organizzazione ancora in corso punta a prevenire e a scongiurare.

Nel frattempo, Fedez sta trascorrendo in montagna questi giorni che precedono l'evento parmigiano, in compagnia della fidanzata Chiara Ferragni, che è incinta al settimo mese: i due si stanno rilassando in un resort in Svizzera insieme alla famiglia della blogger. r.c.