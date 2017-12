La Diocesi di Parma in lutto per la scomparsa di don Giuseppe Montali, 56 anni di sacerdozio e amatissimo da tutti i parrocchiani che lo avevano avuto come guida. La sua ultima "casa" era stata Sorbolo, dove era rimasto dal 2001 fino al 2013, prima di essere costretto a lasciare l'incarico per motivi di salute e trasferirsi a Villa Sant'Ilario, dove è spirato nella notte.

Grande il cordoglio nel paese della Bassa, a partire dal sindaco Nicola Cesari: "Una grande persona, che ho stimato tantissimo".