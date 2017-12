A dare l'allerta è la Polizia Municipale: "Prestare attenzione tra via Spezia-via Chiavari a Parma". A causa di una perdita d'acqua sommata alle temperature rigide, nella notte si è formato del ghiaccio sulla carreggiata. Operai e tecnici al lavoro per risolvere il problema e vigili sul posto per evitare pericoli alla circolazione.